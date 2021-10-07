Штрафы Twitter на 5,5 млн руб за неудаление публикаций признаны законными

Таганский суд столицы оставил без изменения административные штрафы на общую сумму 5,5 миллиона рублей в адрес сервиса микроблогов Twitter из-за отказа удалять запрещенный контент. Об этом ТАСС заявили представители московского суда.

«Решениями Таганского суда от 7 октября оставлены без изменения постановления мирового судьи судебного участка № 422 Таганского района города Москвы от 26 июля, которыми «Твиттер Инк.» (Twitter Inc) признан виновным в совершении административных правонарушений...», — уточнили в пресс-службе суда.

Речь о нарушении по ч. 2 ст. 13.41 КоАП России («Неудаление информации, обязанность удалить которую предусмотрено законодательством»).

Против американской социальной сети приняли меры в виде административных штрафов в размере 2,5 и 3 млн. рублей.

В сентябре ряд платформ, среди которых Twitter, Facebook и WhatsApp, обжаловали штрафы за отказ хранения данных в России. Twitter был назначен штраф на сумму 17 млн. рублей за повторные нарушения требований о локализации ПД по ч. 9 ст. 13.11 КоАП России.

Также сообщалось, что с начала года Twitter не выплатил ни одного российского штрафа.

В конце июня стало известно, что мировой суд Москвы получил 10 новых протоколов в отношении компаний Twitter, Telegram, Facebook и Google.