Российские ученые довели пользу комбучи до максимума

ПНИПУ: создана комбуча с рекордной антиоксидантной активностью
New Africa/Shutterstock/FOTODOM

Ученые Пермского Политеха разработали функциональный напиток на основе чайного гриба, усиленный фитокомпозицией из лопуха. По результатам лабораторных исследований его антиоксидантная активность достигла 81%, что более чем в два раза превышает показатели классической комбучи. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе образовательного учреждения.

Свободные радикалы — агрессивные молекулы, которые образуются в организме под действием стресса, загрязненной среды и несбалансированного питания, — повреждают клетки и ДНК, вызывая окислительный стресс. Этот процесс считается одним из ключевых факторов преждевременного старения, ослабления иммунитета и развития хронических заболеваний. Для защиты клеток необходимы антиоксиданты, основным источником которых остается пища.

Особый интерес ученых сегодня вызывают ферментированные продукты. В процессе брожения они обогащаются органическими кислотами, витаминами и другими биологически активными веществами. Комбуча — настой на основе чайного гриба — уже известна своими полезными свойствами, однако специалисты ПНИПУ решили усилить ее антиоксидантный потенциал за счет растительных добавок.

В новой разработке в качестве субстрата использовали предварительно ферментированную биомассу лопуха — растения, традиционно применяемого в фитотерапии благодаря противовоспалительным, детоксикационным и антиоксидантным свойствам. Ферментация позволяет повысить биодоступность активных соединений, делая их более эффективными для организма.

Для эксперимента ученые приготовили три варианта напитка: классическую комбучу и два образца с добавлением ферментированного лопуха в концентрации 0,2% и 0,4%. Все образцы культивировали в одинаковых условиях в течение двух недель, контролируя кислотность и антиоксидантную активность.

«Антиоксидантную активность мы оценивали по способности напитка замедлять окислительные реакции, а уровень pH — по его безопасности и вкусовым качествам», — пояснила профессор кафедры «Охрана окружающей среды» ПНИПУ, доктор медицинских наук Лариса Волкова.

Максимальный эффект был зафиксирован на седьмой день ферментации. Образец с 0,4% биомассы лопуха показал антиоксидантную активность 81%, тогда как у классической комбучи этот показатель составил лишь 38%. При этом кислотность напитка оставалась в пределах, безопасных для желудочно-кишечного тракта.

По словам исследователей, столь высокий антиоксидантный потенциал означает выраженное защитное действие на клеточном уровне. Новый напиток способен эффективно нейтрализовать свободные радикалы и может рассматриваться как элемент профилактического питания для снижения рисков, связанных с окислительным стрессом.

Ранее был назван напиток, укрепляющий кости пожилых женщин.

