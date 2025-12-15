Евросоюз впервые ввел санкции против гражданина США

Европейский союз впервые ввел санкции против гражданина США, под ограничения попал бывший помощник шерифа Флориды Джон Марка Дуган. Об этом говорится в постановлении Совета Евросоюза, опубликованного в журнале ЕС.

Причина введения санкций — поддержка чиновником действий России на Украине.

«Он (Дуган) публично обвиняется в участии в прокремлевских цифровых информационных операциях в интернете», — говорится в документе.

В ЕС утверждают, что экс-чиновник сейчас имеет гражданство как США, так и России.

Как отмечает ТАСС, 2016 году Дуган попросил политического убежища в России, его обвинили в поддержке «российских информационных операций в интернете».

15 декабря Европейский союз также ввел санкции против девяти российских танкеров.

Кроме того, были одобрены санкции против 14 лиц и организаций.

15 декабря глава евродипломатии Кая Каллас перед началом в Брюсселе заседания глав министерств иностранных дел стран сообщества заявила, что ЕС внесет в санкционный список еще несколько десятков морских судов в рамках антироссийских рестрикций.

Ранее СМИ рассказали, что в ЕС думают по поводу 20-го пакета санкций против России.