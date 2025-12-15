На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Аэропорт в Ярославле приостановил прием и отправку воздушных судов

Росавиация: в Ярославле ввели ограничения на работу аэропорта
Олег Смыслов/РИА Новости

Аэропорт Туношна в Ярославле приостановил прием и отправку самолетов. Об этом в своем Telegram-канале написал пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации) Артем Кореняко.

Он уточнил, что ограничения ввели с целью обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.

В прошлый раз аэропорт Туношна приостанавливал прием и отправку самолетов в ночь на 14 декабря. Ограничения сняли лишь днем 15 декабря.

План «Ковер» — это режим закрытого неба для всех летательных аппаратов. При его введении экипажам всех самолетов и вертолетов, уже находящихся в небе, поступает приказ немедленно посадить воздушное судно или вывести его из определенной зоны. Существует множество причин для введения плана «Ковер», включая внезапное изменение погодных условий и атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Утром 15 декабря министерство обороны РФ сообщило, что в течение ночи над территорией страны сбили 130 украинских дронов. Больше всего целей — 38 — перехватили в Астраханской области. В Брянской области и столичном регионе нейтрализовали по 25 беспилотников, по восемь БПЛА ликвидировали в Калужской, Белгородской и Ростовской областях. В Калмыкии отразили атаку четырех летательных аппаратов, в Курской и Орловской областях нейтрализовали по три дрона. Единичные цели уничтожили над акваторией Каспийского моря и в Рязанской области.

Ранее самолет премьер-министра Армении не смог приземлиться в Москве из-за закрытого воздушного пространства.

