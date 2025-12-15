На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В России могут продлить запрет на экспорт бензина

ТАСС: запрет на экспорт бензина в РФ могут продлить до февраля
Global Look Press

Запрет на экспорт бензина из России могут продлить до конца февраля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источников.

В настоящий момент запрет на экспорт бензина из России распространяется на всех участников рынка, включая производителей.

До этого министр энергетики России Сергей Цивилев рассказал, что российское руководство разрабатывает новые меры на рынке топлива, чтобы гарантировать достаточное предложение. Планируется обеспечить достаточное количество топлива на рынке.

С начала осени в ряде российских регионов возникла нехватка топлива на автомобильных заправочных станциях (АЗС). Одним из таких субъектов стала Кемеровская область, жители которой пожаловались на отсутствие бензина на заправках. Как писал портал NGS42, наиболее острый дефицит наблюдался в городе Киселевске.

Ранее россиянам рассказали, как вычислить разбавленный бензин.

