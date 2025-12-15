Стали известны детали о состоянии учительницы, на которую ученик напал с ножом

78.ru: учительница, пострадавшая во время нападения школьника, находится на ИВЛ

Пострадавшая во время нападения в школе Петербурга учительница находится под наблюдением специалистов. Об этом сообщает 78.ru.

На данный момент она в реанимации на ИВЛ. Женщине уже сделали необходимую операцию. Врачи полагают, что вечером ее уже можно будет перевести в палату, а завтра к ней, возможно, уже будут пускать близких.

Жизни ученика, который набросился на педагога, ничто не угрожает. Помимо педагога и подростка с ножом никто не пострадал.

Инцидент произошел в школе №191. Молодой человек, по данным СМИ, пришел в школу утром, чтобы подтянуть математику. В какой-то момент он схватился за принесенный в класс нож и напал на учительницу. В результате обоих быстро госпитализировали в медучреждение.

По данным Mash, когда ученик входил, металлодетектор сработал, но юношу не досмотрели. Другие школьники рассказали, что несколько раз проносили на уроки ножи, но никто не придавал этому значения.

Ранее после ЧП в Петербурге в школах предложили ввести психологическое тестирование.