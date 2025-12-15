В двух российских аэропортах отменили временные ограничения

В аэропортах Иваново (Южный) и Ярославля (Туношна) сняты временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщает представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

«Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов», — написал он.

О приостановке работы ивановского аэропорта Кореняко сообщил в 00:30 по мск. В свою очередь, в авиагавани Ярославля ограничения вводились в течение дня неоднократно, в последний раз это произошло в 13:58 по мск.

План «Ковер» — режим закрытого неба для всех летательных аппаратов и приказ на немедленную посадку или выведение из определенной зоны всех находящихся в воздухе самолетов или вертолетов. Такой план может быть задействован по разным причинам: например, при внезапных изменениях погодных условий, представляющих угрозу для полетов, при нарушении воздушного пространства воздушным судном другого государства или при атаках БПЛА.

Ранее самолет Пашиняна не смог приземлиться в Москве из-за закрытого воздушного пространства.