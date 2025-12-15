На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Минобороны РФ рассказали об успехах группировки «Север» на фронте

Минобороны РФ: группировка «Север» нанесла поражение ВСУ в Сумской области
true
true
true
close
Сергей Бобылев/РИА Новости

Подразделения группировки российских войск «Север» за прошедшие сутки ликвидировали более 270 солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны РФ.

В ведомстве рассказали, что военные Вооруженных сил РФ нанесли поражение личному составу и технике двух бригад территориальной обороны и одного отряда Пограничной службы Украины в Сумской области. Ударам подверглись места дислокации формирований ВСУ в районе населенных пунктов Кондратовка, Мирополье и Рыжевка.

«На Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям четырех механизированных, мотопехотной бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады Национальной гвардии Украины», — говорится в заявлении.

Целями стали позиции украинских войск у населенных пунктов Волчанские Хутора, Приморское, Нестерное, Вильча, Барановка и Першотравневое в Харьковской области.

«Противник потерял свыше 270 военнослужащих, 13 автомобилей», — отметили в пресс-службе.

Там добавили, что подразделения группировки «Север» также вывели из строя одну станцию радиоэлектронной борьбы украинских войск и уничтожили четыре склада. На них хранились материальные средства.

Ранее уничтожение самолета ВСУ, переделанного в дрон-камикадзе, попало на видео.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Фитнес-трекер может повышать тревожность. Как использовать его осознанно и не навредить психике
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами