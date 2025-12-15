Подразделения группировки российских войск «Север» за прошедшие сутки ликвидировали более 270 солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны РФ.

В ведомстве рассказали, что военные Вооруженных сил РФ нанесли поражение личному составу и технике двух бригад территориальной обороны и одного отряда Пограничной службы Украины в Сумской области. Ударам подверглись места дислокации формирований ВСУ в районе населенных пунктов Кондратовка, Мирополье и Рыжевка.

«На Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям четырех механизированных, мотопехотной бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады Национальной гвардии Украины», — говорится в заявлении.

Целями стали позиции украинских войск у населенных пунктов Волчанские Хутора, Приморское, Нестерное, Вильча, Барановка и Першотравневое в Харьковской области.

«Противник потерял свыше 270 военнослужащих, 13 автомобилей», — отметили в пресс-службе.

Там добавили, что подразделения группировки «Север» также вывели из строя одну станцию радиоэлектронной борьбы украинских войск и уничтожили четыре склада. На них хранились материальные средства.

Ранее уничтожение самолета ВСУ, переделанного в дрон-камикадзе, попало на видео.