Мужчина проехал на велосипеде 18 тысяч км, чтобы повысить осведомленность о болезни Лайма

Француз Киллиан Ле Гиадер завершил экстремальное путешествие из своего родного города Ренн до Китая, преодолев на велосипеде 18 тысяч км и более 30 стран, пишет South China Morning Post.
Мужчина отправился в путь, будучи страдающим болезнью Лайма уже три года, и посвятил свое достижение всем пациентам с хроническими заболеваниями.
«Если я смог осуществить эту мечту, другие тоже смогут», — отметил он.
Ле Гиадер окончил университет во Франции в 2023 году, а на поездку накопил деньги, работая восемь месяцев. Первую часть пути по Европе он преодолел один, а по Турции и Грузии его сопровождал друг. Затем он продолжил путь до Китая самостоятельно. Среди главных трудностей он называл сложные погодные условия и маршруты на высоте до 3000 метров.
«Мне приходится полагаться только на себя. Для человека с болезнью Лайма это замечательное усилие», --прокомментировал он.
После шести недель в Китае Ле Гиадер вернулся во Францию на самолете. Общая стоимость экспедиции составила $175 тысяч.
