Мужчина проехал на велосипеде 18 тысяч км, чтобы повысить осведомленность о болезни Лайма

Турист с болезнью Лайма проехал на велосипеде 18 тысяч км от Франции до Китая

Француз Киллиан Ле Гиадер завершил экстремальное путешествие из своего родного города Ренн до Китая, преодолев на велосипеде 18 тысяч км и более 30 стран, пишет South China Morning Post.

Мужчина отправился в путь, будучи страдающим болезнью Лайма уже три года, и посвятил свое достижение всем пациентам с хроническими заболеваниями.

«Если я смог осуществить эту мечту, другие тоже смогут», — отметил он.

Ле Гиадер окончил университет во Франции в 2023 году, а на поездку накопил деньги, работая восемь месяцев. Первую часть пути по Европе он преодолел один, а по Турции и Грузии его сопровождал друг. Затем он продолжил путь до Китая самостоятельно. Среди главных трудностей он называл сложные погодные условия и маршруты на высоте до 3000 метров.

«Мне приходится полагаться только на себя. Для человека с болезнью Лайма это замечательное усилие», --прокомментировал он.

После шести недель в Китае Ле Гиадер вернулся во Францию на самолете. Общая стоимость экспедиции составила $175 тысяч.

