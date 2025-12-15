Туристическую группу в Прикамье ищут с помощью дрона

Лиза Алерт: в Прикамье запустили дрон с тепловизиром для поиска туристов

Пропавших в Прикамье туристов начали искать с помощью дрона с тепловизором. Об этом сообщает пресс-служба регионального отделения поискового отряда «Лиза Алерт».

По данным пресс-службы, поиски проходят в труднодоступном месте, передвигаться там возможно только на снегоходах.

«На горе Ослянка развернут штаб — отсюда координируется работа поисковых групп. Поиски ведутся в активном режиме. <...> роме того, с вершины горы запущен дрон с тепловизором, работает направление БПЛА отряда «ЛизаАлерт», — говорится в сообщении.

15 декабря спасатели установили место, где находится пропавшая в районе Ослянки в Пермском крае группа туристов.

О пропаже группы туристов при попытке восхождения на гору Ослянка на снегоходах стало известно 13 декабря. Известно, что среди них были как профессионалы спортивного туризма, так и любители. Во время нахождения на маршруте они попали в сильную пургу и перестали выходить на связь. На туристическую базу вернулись только двое из 15 человек.

