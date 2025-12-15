На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

«Может показаться, что меня нет»: Сафонов объяснил свое исчезновение с фото игроков «ПСЖ»

Вратарь Сафонов высказался о своем исчезновении с группового фото «ПСЖ»
true
true
true
close
psg/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Российский вратарь французского «ПСЖ» Матвей Сафонов в своем Telegram-канале объяснил свое исчезновение с командного снимка футболистов клуба.

«Вам может показаться, что меня здесь нет, но я здесь есть. Всегда чувствовал себя некомфортно, пытаясь поместиться на общих фотографиях. Мое мнение, что если тебя перекрывают на фотке — расслабься и не порть фотографию. P.s. пошло много новостей, что использовался фотошоп. Нет, это я тут притаился», — написал он, прикрепив фотографию.

На видеоролике, опубликованном в Stories клуба в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), российский игрок присутствует, а вот на общей фотографии, которая опубликована в профиле, уже нет, хотя должен стоять за Хвичей Кварацхелией и Лукой Шевалье. Telegram-канал «Mash на спорте» указал, что российского игрока замазали, причем неудачно — убрали голову и туловище, а ноги остались.

13 декабря «ПСЖ» обыграл «Мец» в 16-м туре чемпионата Франции. Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу парижского клуба. Сафонов вышел в стартовом составе команды третий раз подряд.

Сафонов выступает за «ПСЖ» с лета 2024 года. В дебютном сезоне вратарь провел 17 матчей во всех турнирах, пропустил 13 голов и семь раз сохранил свои ворота «сухими». Он также в составе клуба стал чемпионом Франции и победителем Лиги чемпионов, хотя в финальных матчах плей-офф ЛЧ не участвовал. В текущем сезоне чемпионата Франции Сафонов дебютировал в матче 15-го тура чемпионата Франции с «Ренном» (5:0).

Также Сафонов провел встречу Лиги чемпионов против испанского «Атлетика» (0:0). Сафонов спас свою команду после удара со штрафного.

Ранее появилась информация, что Сафонов сыграет за «ПСЖ» в финале Межконтинентального кубка.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат Франции
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Фитнес-трекер может повышать тревожность. Как использовать его осознанно и не навредить психике
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами