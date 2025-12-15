На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Госдуме предложили новые меры по профилактике школьных заболеваний

Яровая предложила разработать рекомендации по профилактике «школьных» болезней
Вице-спикер Государственной думы Ирина Яровая в ходе заседания президиума Совета законодателей при Федеральном Собрании РФ призвала разработать методические рекомендации для средних учебных заведений и родителей по профилактике болезней, которым подвержены школьники. Ее слова приводит РИА Новости.

«Это болезни органов зрения, это осанка, это органы пищеварения, кроме того, мы предлагаем дать конкретные рекомендации по правильному оснащению всех школьных кабинетов», — сказала она.

До этого в Минпросвещении сообщили о планах масштабного обновления образовательных стандартов и оснащения кабинетов для 10–11 классов современным оборудованием. Руководитель фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов заявил «Газете.Ru», что нагрузки могут негативно сказаться на здоровье школьников, поэтому во всех образовательных учреждениях нужно открыть медкабинеты.

До этого в Минпросвещении сообщили о разработке нового единого стандарта обучения школьников 10–11-х классов, в соответствии с которым с 1 сентября 2027 года в старших классах будут изучать не менее 13 школьных предметов и два учебных предмета на углубленном уровне.

Ранее глава Минпросвещения России оценил идею ввести 12-летнее обучение в школах.

