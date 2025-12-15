На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Незнакомка облила зеленкой посетителя московского ТЦ и сбежала

112: в ТЦ «Океания» в Москве девушка облила парня зеленкой
В торговом центре «Океания» в Москве незнакомка облила молодого человека зеленкой. Кадры с места происшествия опубликовал Telegram-канал 112.

Инцидент произошел 13 декабря. Свидетелем ситуации стал один из посетителей ТЦ. Поднимаясь с парковки, он заметил, как прямо в середине зала к сидевшему на скамейке парню подбежала девушка и облила его зеленкой. После этого она быстро убежала с места происшествия, оставив парня в полнейшем шоке.

На опубликованных кадрах видно, что девушка залила зеленкой светлую куртку парня и часть его лица. При этом пострадавший попросил свидетеля не вмешиваться. Возможно, он знает хулиганку, сотворившую это.

До этого в Ленобласти задержали местную жительницу, которая облила зеленкой сотрудницу банка. В беседе с правоохранителями подозреваемая заявила, что стала жертвой мошенников. Они позвонили россиянке и сообщили об утечке данных. По словам женщины, чтобы сохранить деньги, ей предложили произвести ряд действий, а именно оформить кредиты в разных банках, а потом «сохранять» средства в банковских ячейках, оформленных на имя «надежных» лиц»

Когда 52-летняя пострадавшая отправила свои средства, ей предложили наказать тех, кто якобы пытался украсть ее деньги. Поэтому она пришла в банк и вылила работнице в лицо зеленку.

Ранее на Урале на видео попала женщина, облившая любовницу мужа зеленкой.

