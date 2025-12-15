На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«КамАЗ» представил новые модели «Москвича»

«КамАЗ» анонсировал запуск двух новых моделей «Москвича» — М70 и М90
Максим Блинов/РИА Новости

ПАО «КамАЗ» анонсировало расширение модельного ряда «Москвича» двумя новыми автомобилями — «Москвич М70» и «Москвич М90». Об этом сообщили в пресс-службу компании, пишет ТАСС.

Презентация автомобилей состоялась на заседании совета в Набережных Челнах 12 декабря. Там представили четыре модели завода «Москвич».

«Также для тест-драйва были доступны автомобиль «Москвич 8» и новые модели линейки - «Москвич М70» и «Москвич М90»», — говорится в сообщении.

«Москвич М90» — семиместный кроссовер, который является флагманом бренда, уточнили в компании.

До этого стало известно, что в России в ноябре 2025 года было продано 1,4 тыс. новых автомобилей «Москвич», что на 47% меньше, чем в том же месяце прошлого года.

В свою очередь глава аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков отметил, что падение продаж автомобилей «Москвич» связано с политикой предприятия, которое их выпускает.

Ранее сообщалось, что в России упали продажи автомобилей с пробегом.

