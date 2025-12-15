На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Мосгорсуд оставил в силе приговор сопредседателю «Голоса»

Московский городской суд оставил без изменения приговор Басманного районного суда города Москвы в отношении Григория Мельконьянца. Об этом сообщает РИА Новости.

По информации агентства, суд рассмотрел апелляционную жалобу защиты Мельконьянца на его приговор и решил приговор первой инстанции оставить без изменения, а жалобу осужденного — без удовлетворения.

Мельконьянц признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 284.1 УК РФ, и назначено наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

В августе 2023 года у Мельконьянца прошли обыски, против него возбудили дело. Бирюков пояснил, что сопредседателя движения допрашивали в СК в качестве подозреваемого по делу об организации работы нежелательной в РФ НПО.

В феврале 2024 года Мосгорсуд оставил Мельконьянца под стражей. Суд отклонил апелляцию защиты на решение о продлении ему меры пресечения.

Движение «Голос» (организация включена Минюстом в список иноагентов) стало первой организацией, которую внесли в реестр Минюста РФ, куда входят незарегистрированные организации, выполняющие функции иностранного агента. Еще до начала спецоперации на Украине в Госдуме заявляли, что движение часто размещает фейковую информацию о якобы нарушениях прав россиян на выборах.

Ранее иноагентку Максакову оштрафовали в России.

