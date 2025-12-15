На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
У лесной ягоды нашли полезное для печени свойство

Nutrients: экстракт черники ослабляет повреждение печени от жареной пищи
New Africa/Shutterstock/FOTODOM

Экстракт черники может замедлять развитие неалкогольного стеатоза печени при активном потреблении жирной пищи. К такому выводу пришли ученые из Хуачжунского университета науки и технологий. Результаты опубликованы в журнале Nutrients.

В эксперименте мышей в течение 80 недель кормили пищей с высоким содержанием конечных продуктов гликирования (AGEs) — вредных веществ, которые активно образуются при запекании и жарке. У крыс, дополнительно получавших экстракт черники, снижалось накопление AGEs в крови и печени, улучшались показатели обмена глюкозы и чувствительность к инсулину.

Анализ тканей также показал снижение маркеров воспаления и фиброза. Дополнительно у животных уменьшилась концентрация печеночных ферментов, указывающих на жировое повреждение органа.

Ключевым механизмом эффекта исследователи считают влияние на кишечную микробиоту. Экстракт черники частично «перенастраивал» нарушенный микробный состав: увеличивалась доля полезных бактерий и росли уровни короткоцепочечных жирных кислот — ацетата и пропионата. Эти изменения сопровождались активацией рецептора GPR43 в печени и подавлением воспалительных сигнальных путей.

Авторы подчеркивают, что эксперимент проводился на животных в лабораторных условиях. Для подтверждения схожего эффекта у людей необходимы клинические исследования, уточнение доз и оценка долгосрочной безопасности. Однако уже сейчас экстракты считаются многообещающей стратегией профилактики жировой болезни печени.

Ранее был найден способ продлить свежесть ягод с помощью кофе.

