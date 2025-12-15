В убийстве режиссера Райнера и его жены заподозрили их сына

В убийстве голливудского режиссера Роба Райнера и его жены Мишель подозревают их сына Ника. Об этом сообщает журнал People, ссылаясь на источники.

«Райнер и его супруга были убиты сыном, согласно нескольким источникам, которые общались с членами семьи», — говорится в публикации.

По данным журнала, Ник на протяжении долгого времени боролся с наркотической зависимостью. При этом полиция причастность сына Райнера к убийству режиссера в данный момент не подтверждает. Официальных подозрений предъявлено пока не было.

Накануне Роба Райнера и его жену Мишель нашли мертвыми в их доме в Лос-Анджелесе.

У обоих были рваные ножевые раны. Опознать тела было сложно из-за случившегося пожара. Причины произошедшего и имена предполагаемых обвиняемых, которые могли бы нанести супружеской паре увечья и устроить в доме пожар, пока не называются. Расследование продолжается.

Ранее умер актер, сыгравший в «Маске» и «Криминальном чтиве».