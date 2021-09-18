В рунете появились фальшивые сайты известных брендов

Эксперты кибербезопасности из Infosecurity a Softline company заметили в интернете сайты, копирующие известные бренды. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Речь идет о таких брендах, как «Дочки-сыночки» «Красное и белое», «Бристоль», «Дикси», «Ашан», «О'Кей», Wildberries, DNS, «Связной», «Ситилинк», Tele2.

В среднем за сутки появляется по три-пять новых сайтов. Все они выполнены по одному шаблону, на страницах есть опрос и розыгрыш денежного приза. Злоумышленники предлагают забрать выигрыш при условии, если потенциальная жертва отправит ссылку на сайт знакомым. Далее человеку могут предложить ввести данные банковской карты для получения приза, а затем — код из СМС-сообщения. С полученными данными мошенники могут попасть в кабинет онлайн-банка жертвы.

По данным специалистов, это самая массированная атака на клиентов ритейла в 2021 году.

Сооснователь проекта StopPhish Юрий Другач уточняет, что всего зарегистрировано 43 поддельных домена «Связного», 79 — «Ситилинк», 27 — «Бристоль», 61 — Wildberries. Большинство ресурсов находятся в иностранных доменных зонах.

Ранее сообщалось, что мошенники стали чаще обманывать россиян через фейковые театральные сайты.