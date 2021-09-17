Компания Apple отключила в России опцию «Частный узел», скрывающую IP-адрес

Компания Apple отключила на территории России функцию «Частный узел», которая скрывала IP-адрес владельцев гаджетов. Об этом сообщает издание TJ.

Опция «iCloud Private Relay», которая была доступна пользователям на всех устройствах после подписки на дополнительное пространство в облачном хранилище iCloud, позволяла скрыть IP-адрес. Его не могли увидеть сотовые операторы, а также сама американская корпорация.

Несмотря на сравнение в СМИ «Частного узла» с VPN-сервисом, Apple обращала внимание, что главной задачей является защита от рекламного отслеживания.

На сложности в работе сервиса пожаловались россияне. Как показала проверка в предрелизной iOS 15, «Частный узел» можно было подключить. Однако функция перестает работать, направляя уведомление, что недоступна на территории России.

В качестве причины уточнялось, что дело в «действующих ограничениях местного законодательства».

Такая функция не работает в Белоруссии, Египте, Казахстане, Китае и ряде других стран.

Ранее в «Яндексе» опровергли сбой в работе сервисов.