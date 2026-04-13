Срок объявленного Россией пасхального перемирия истек

Срок действия пасхального перемирия в зоне проведения специальной военной операции (СВО), объявленного президентом России Владимиром Путиным, истек.

Оно действовало с 16:00 мск 11 апреля до исхода дня 12 апреля.

9 апреля пресс-служба Кремля сообщила, что российский лидер принял решение объявить перемирие в связи с приближением Пасхи.

Главе Минобороны РФ Андрею Белоусову и начальнику Генерального штаба Вооруженных сил России — командующему Объединенной группировкой войск генералу армии Валерию Герасимову были отданы указания на данный период остановить боевые действия на всех направлениях. Российским войскам на фоне перемирия поручили быть готовыми пресечь возможные провокации со стороны ВСУ

Утром 12 апреля в оборонном ведомстве рассказали, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) нарушили пасхальное перемирие более 1,9 тыс. раз. При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что украинские войска неоднократно нарушали пасхальное перемирие не только в нынешнем, но и в прошлом году.

Ранее российский депутат предупредил Украину о жестком ответе за срыв перемирия.