Капитаны «Вашингтон Кэпиталз» и «Питтсбург Пингвинз» в 100-й раз встретились в матче НХЛ

Капитаны клубов НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» и «Питтсбург Пингвинз» Александр Овечкин и Сидни Кросби встретились друг с другом в 100-м матче. Об этом сообщает «Чемпионат.com».

Матч проходит в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена». На стартовое вбрасывание шайбы со стороны «Вашингтон Кэпиталз» первоначально вышел Дилан Строум. Но хоккеист умышленно нарушил процедуру вбрасывания и позвал на точку Овечкина, чтобы тот принял участие в стартовом вбрасывании с Кросби в юбилейном матче между собой.

Предыдущая стреча между «Пингвинз» и «Кэпиталз» прошла в Питтсбурге 11 апреля и завершилась победой гостей со счетом 6:3. После этой встречи «Кэпиталз» набрали 91 очко и закрепились на десятой строчке в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию встречи. На счету Овечкина 1006 голов в НХЛ, если учитывать регулярный чемпионат и плей-офф. До повторения рекорда Уэйна Гретцки осталось десять шайб: в активе канадского хоккеиста 1016 голов. 894 шайбы он забил в регулярном чемпионате, а 122 — в плей-офф НХЛ.

Ранее сообщалось, что фанатам «Вашингтона» подарят полотенце с Александром Овечкиным.