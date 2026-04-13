Новым главой «Моссада» назначен уроженец Белоруссии

Главой израильской службы внешней разведки «Моссад» назначен военный секретарь премьер-министра Биньямина Нетаньяху генерал-майор Роман Гофман, пишет The Times of Israel.

Издание отмечает, что глава правительства подписал официальное письмо о назначении соратника. Гофман возглавит «Моссад» 2 июня и будет исполнять обязанности на этом посту в течение пяти лет.

До него службой внешней разведки с мая 2021 года руководил Давид Барнеа. В декабре прошлого года Нетаньяху поблагодарил его за преданную службу. Тогда же премьер Израиля рассказал, что Гофман сопровождал его в самый трудный период для страны, проявляя мужество, ответственность и редкие профессиональные способности.

Военный секретарь родился в Белоруссии, а в Израиль переехал вместе с семьей в 1990 году в возрасте 14 лет. Он служил в бронетанковых войсках Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), в том числе командовал дивизией. Впоследствии Гофман ушел из боевых подразделений.

