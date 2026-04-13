Стало известно о вероятном отказе звезды «А зори здесь тихие» от переизбрания в Госдуму

Первый зампред комитета по культуре Госдумы, депутат последних шести созывов Елена Драпеко, известная по роли Лизы Бричкиной в фильме «А зори здесь тихие», вероятнее всего, не будет выдвигаться на выборах в нижнюю палату от Санкт-Петербурга. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на два источника в регионе.

По их словам, с большой степенью вероятности заслуженная артистка РСФСР, сейчас представляющая Северо-Восточный избирательный округ города, вообще не будет баллотироваться.

Сама Драпеко назвала шансы на свое переизбрание в нижнюю палату низкими. Она возглавит список партии «Справедливая Россия» на выборах в заксобрание Ленобласти.

Источники утверждают, что кандидатом на выборах в Госдуму от Петербурга станет первый замкоординатора городского отделения ЛДПР (Либерально-демократической партии России) Иван Есипов.

Политолог Александр Немцев в связи с предстоящими изменениями отметил, что 77-летняя артистка — не политический тяжеловес, а в ее партии есть запрос на омоложение кадров.

«Уникальных профессиональных знаний и умений за пределами профессии у нее (Драпеко. — «Газета.Ru»), скорее всего, нет. Зато есть перечень заслуг и опыт законодателя, который может пригодиться на региональном уровне», — добавил его коллега Константин Калачев.

Карьера артистки в Госдуме началась в 1999 году. Тогда она стала депутатом от компартии. С 2007 года женщина выдвигалась в нижнюю палату от «Справедливой России».

