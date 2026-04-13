Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Пасхальное перемирие на Украине — 2026Война США и Израиля против ИранаВыборы в Венгрии -- 2026
Политика

Стало известно о вероятном отказе звезды «А зори здесь тихие» от переизбрания в Госдуму

Пресс-служба Госдумы РФ/РИА Новости

Первый зампред комитета по культуре Госдумы, депутат последних шести созывов Елена Драпеко, известная по роли Лизы Бричкиной в фильме «А зори здесь тихие», вероятнее всего, не будет выдвигаться на выборах в нижнюю палату от Санкт-Петербурга. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на два источника в регионе.

По их словам, с большой степенью вероятности заслуженная артистка РСФСР, сейчас представляющая Северо-Восточный избирательный округ города, вообще не будет баллотироваться.

Сама Драпеко назвала шансы на свое переизбрание в нижнюю палату низкими. Она возглавит список партии «Справедливая Россия» на выборах в заксобрание Ленобласти.

Источники утверждают, что кандидатом на выборах в Госдуму от Петербурга станет первый замкоординатора городского отделения ЛДПР (Либерально-демократической партии России) Иван Есипов.

Политолог Александр Немцев в связи с предстоящими изменениями отметил, что 77-летняя артистка — не политический тяжеловес, а в ее партии есть запрос на омоложение кадров.

«Уникальных профессиональных знаний и умений за пределами профессии у нее (Драпеко. — «Газета.Ru»), скорее всего, нет. Зато есть перечень заслуг и опыт законодателя, который может пригодиться на региональном уровне», — добавил его коллега Константин Калачев.

Карьера артистки в Госдуме началась в 1999 году. Тогда она стала депутатом от компартии. С 2007 года женщина выдвигалась в нижнюю палату от «Справедливой России».

Ранее сообщалось о готовящемся «губернаторопаде» в ряде российских регионов.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
