В Дагестане обрушился каменный мост через реку

В Дахадаевском районе Дагестана разрушился каменно-арочный мост через реку Кардукотты. Об этом сообщает министерство транспорта республики.

В результате разрушения моста шесть населенных пунктов района — Сурсурбачи, Ицари, Худуц, Ашты, Кунки и Дирбакмахи — остались без транспортного сообщения. Власти планируют открыть объездную дорогу в эти села.

С конца марта Дагестан страдает от наводнения, вызванного продолжительными и мощными ливнями. В нескольких городах и районах был введен режим ЧС федерального уровня. На Геджухском водохранилище прорвало земляную дамбу, из-за чего пришлось эвакуировать свыше 4 тысяч человек. Глава республики Сергей Меликов сообщил, что число пострадавших превысило 6200 человек. Собственника дамбы заподозрили в том, что он не устранил выявленные до этого при проверке нарушения.

Ранее в Дагестане обрушился мост на трассе «Кавказ».