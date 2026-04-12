Названа причина взрыва, из-за которого подмосковный школьник лишился пальцев

Mash: мальчик в Орехово-Зуево лишился пальцев из-за брошенной у школы петарды
Причиной взрыва, из-за которого мальчик в подмосковном городе Орехово-Зуево лишился трех пальцев на руке, стало баловство детей с пиротехникой на школьном дворе. Об этом сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на местных жителей.

По их словам, на протяжении всего дня сегодня мальчики баловались с петардами, взрывая их возле школы на улице Бугрова: оттуда то и дело раздавались громкие хлопки. Одна из петард, брошенная на землю, травмировала пятиклассника, который увидел ее и поднял.

Пострадавшего экстренно госпитализировали в городскую больницу. Угрозы его жизни нет, но врачам придется ампутировать мальчику три пальца на руке, в которой взорвалась петарда.

До этого Life.ru сообщал со ссылкой на Telegram-канал SHOT, что мальчик пострадал при взрыве, когда поднял замеченный на земле возле школы неизвестный предмет. В первом же сообщении о ЧП высказывалось предположение о том, что инцидент связан с пиротехникой.

За последнее время в разных российских городах, включая подмосковные Люберцы, произошло несколько аналогичных случаев: дети и подростки поднимали с земли брошенные кем-то петарды и лишались пальцев при взрыве.

Ранее на Ставрополье в руках у ребенка взорвалась игрушечная граната.

 
