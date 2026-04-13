В НАСА рассказали, когда корабль Cygnus XL состыкуется с МКС

Космический корабль Cygnus XL компании Northrop Grumman, который вывели на орбиту 11 апреля, в понедельник, 13 апреля, состыкуется с Международной космической станцией (МКС). Об этом сообщает НАСА.

Стыковка запланирована на 12:50 по времени Восточного побережья США (19:50 мск). Ее проведут астронавты путем захвата сблизившегося со станцией корабля дистанционной рукой-манипулятором МКС Canadarm-2 и последующим присоединением его к американскому модулю Unity.

Cygnus XL доставит на станцию около пяти тонн груза, в том числе оборудование и материалы для проведения научных исследований. Он пробудет в составе МКС до октября, после чего отправится в свой последний полет, избавив станцию от тысяч килограммов мусора путем входа в атмосферу Земли, где аппарат сгорит.

До этого первый вице-премьер Денис Мантуров заявил, что первый испытательный пуск российской многоразовой ракеты «Амур-СПГ» состоится в 2028 году.

По словам замглавы правительства России, в прошлом году уже были утверждены технические задания на сам носитель и на прототип возвращаемой первой ступени.

На 2028 год запланирована не только посадка экспериментального образца, но и ключевые работы по отечественной орбитальной станции, добавил Мантуров.

Ранее космонавт Кудь-Сверчков вручную пристыковал «Прогресс МС-33» к МКС.

 
