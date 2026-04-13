Зеленский отреагировал на предварительные результаты выборов в Венгрии

Зеленский поздравил Мадьяра с победой на выборах в Венгрии

Украинский лидер Владимир Зеленский поздравил в своем Telegram-канале главу оппозиционной партии «Тиса» Петера Мадьяра с победой на выборах в Венгрии.

«Поздравляю Петера Мадьяра и партию «Тиса» с убедительной победой. Важно, когда побеждает конструктивный подход. Украина всегда стремилась к добрососедским отношениям со всеми в Европе, и мы готовы развивать сотрудничество с Венгрией», — написал он.

По словам Зеленского, каждое европейское государство должно становиться сильнее, и миллионы европейцев стремятся к сотрудничеству и стабильности.

Как подчеркнул украинский лидер, Киев готов к встречам и совместной конструктивной работе «на благо обоих народов, а также ради мира, безопасности и стабильности в Европе».

Национальный избирательный офис Венгрии завершает подсчет голосов на парламентских выборах. Оппозиционная «Тиса» предварительно получила 138 мандатов и обеспечила себе конституционное большинство. Премьер-министр Виктор Орбан уже признал поражение своей партии «Фидес». Первая сессия парламента Венгрии нового созыва, на которой будет избран премьер-министр страны, состоится в течение 30 дней. «Газета.Ru» следит за развитием событий.

Ранее Мерц поздравил оппозицию Венгрии с победой на выборах.