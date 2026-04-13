Общество

Россияне активно бронируют жилье на лето, многие поедут в Крым

Спрос на отдых в Крыму за год взлетел на 40%
Gvozdovskaya Anna/Shutterstock/FOTODOM

В этом году россияне начали активно бронировать путевки в санатории, пакетные туры и жилье на лето уже в марте. Только на жилье спрос вырос на 10% относительно прошлого года. Это показало исследование ЮMoney и Суточно.ру, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Число бронирований пакетных туров в первый месяц весны выросло на 15% относительно февраля, оборот почти не изменился (-1%), а средний чек стал ниже на 14% и составил 17 406 рублей. Число оплат речных и морских круизов выросло на 49% к марту и на 64% к февралю, оборот стал выше на 35% и на 69% соответственно, а средний чек составил 14 365 рублей (-9% к марту, -1% к февралю).

Количество бронирований билетов на автобусы дальнего следования взлетело на 61% по сравнению с мартом 2025 года, и на 16% относительно февраля, а оборот в этой категории вырос вдвое по сравнению с мартом и на 22% по сравнению с февралем. Средний чек при этом составил 993 рубля (+23% к марту и +4% к февралю).

В марте 2026 года число бронирований гостиниц относительно марта 2025-го выросло на 14% и на 16% относительно февраля, оборот стал выше на 17% и на 9% соответственно, при этом средний чек продемонстрировал стабильность, составив 14 572 рубля.

Тенденция к заблаговременной заботе о здоровье также подтверждается транзакционной активностью. Число оплат за путевки в санатории и спортивные лагеря увеличилось на 13% к марту прошлого года и на 20% к февралю (оборот вырос на 23% и 10% соответственно), а средний чек составил 25 427 рублей (+9% к марту, −8% к февралю).

«С наступлением весны мы видим рост спроса на все туристические категории — от билетов на поезда и автобусы до путевок санаторно-курортного направления. Этот паттерн иллюстрирует не только подготовку к предстоящим майским праздникам, но и долгосрочное планирование летних отпусков. Мы видим, что этим летом в тренде будет как отдых на природе — в экодомах и комфортабельных кемпингах (глэмпингах), так и оздоровительный отдых в санаториях», — отмечает руководитель по ключевым клиентам ЮMoney Наталья Лапшина.

Общий спрос на летнее жилье вырос на 10%. Средняя ставка аренды по стране демонстрирует умеренную динамику (+4% за год) и составляет 5 710 рублей за сутки. Основная доля бронирований приходится на крупные города и морские курорты.

Традиционно в тройке лидеров держатся Санкт-Петербург (5 890 руб. в сутки), Сочи (5 890 руб.) и Москва (5 760 руб.). Однако данные показывают, что туристы активно осваивают и другие направления. Так, в топ-10 самых востребованных городов вошли Казань (5 590 руб.), Нижний Новгород (5 950 руб.), Владивосток (6 840 руб.), а также Минск (6 040 руб.). Отдельный сегмент формируют курорты с особым микроклиматом: ночь в Зеленоградске обойдется в среднем в 8 210 рублей, в Геленджике — в 7 110 рублей, а в Калининграде и Кисловодске — в 4 410 и 4 890 рублей соответственно.

«Наибольшее число бронирований ожидаемо приходится на курорты Краснодарского края, за которыми следуют Крым, а также побережья Балтийского и Каспийского морей. Примечательно, что именно на Крым мы фиксируем наиболее мощный всплеск интереса — спрос за год вырос на 40%», — рассказывает Айрат Мусин, директор по маркетингу российского сервиса онлайн-бронирования жилья «Суточно.ру».

Конкретизируется и сам формат отдыха. Статистика показывает, что классический сценарий — поездка на три дня с арендой однокомнатной квартиры или студии — постепенно дополняется новыми запросами. На фоне урбанизации у туристов растет интерес к уединенным форматам: экодомам и глэмпингам. Наибольшее число бронирований традиционно выпадает на экватор лета — июль. При этом гости стали более требовательны к инфраструктуре: сегодня ключевыми фильтрами при поиске жилья выступают не только наличие Wi-Fi и кондиционера, но и четко выверенное расстояние до моря или станций метро, наличие изолированных спален, балкона и выделенной парковки.

Ранее россиян предупредили о подорожании отдыха на популярных направлениях в 2026 году.

 
