Диетолог раскрыла самые бесполезные «полезные» десерты

В кафе и магазинах можно встретить десерты с надписями «здоровый», «ПП» или «без сахара». На первый взгляд, это кажется идеальным вариантом для тех, кто следит за питанием. Но за красивой упаковкой и яркими смузи-боулами часто скрывается больше калорий и сахара, чем в обычном пирожном, рассказала «Газете.Ru» кандидат медицинских наук, доцент кафедры диетологии Университета РОСБИОТЕХ Анастасия Лебедева.

«Смузи-боулы с ягодами, фруктами и гранолой выглядят аппетитно, однако порция часто содержит 50–70 граммов фруктового сахара. Добавленные топпинги и гранола увеличивают калорийность до 400–500 ккал. Регулярное употребление таких тарелок может мешать контролю веса», — объяснила она.

ПП-чизкейки из творога, без сахара и с заменителями кажутся безопасной альтернативой привычному лакомству. На деле заменители сахара и жирные сливочные компоненты могут провоцировать скачки инсулина и дискомфорт в ЖКТ, а калорийность этих десертов часто недооценивают.

«Энергетические батончики и протеиновые десерты содержат белок, витамины и клетчатку, но вместе с этим включают подсластители, сиропы и шоколадные глазури. Они подходят скорее как перекус после тренировки, но никак не как «безвредное» лакомство», — отметила Лебедева.

Главная ошибка потребителей — слепо верить ярким надписям на упаковке.

«Даже «здоровый» десерт может быть высококалорийным и перегруженным сахаром или жирами. Чтобы лакомство было действительно полезным, нужно смотреть на состав, контролировать порции и помнить о балансе с основным питанием. Простые фрукты, ягодные пюре или йогурт без добавок зачастую оказываются самой безопасной и менее калорийной альтернативой», — подчеркнула специалист.

