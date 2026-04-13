Москвичам рассказали о «спокойной» погоде на следующей неделе

Макарова: в Москве на следующей неделе не ожидается опасных погодных явлений

В Москве на следующей неделе не ожидается неблагоприятных или опасных погодных явлений. Об этом сообщила РИА Новости ведущий специалист Гидрометцентра России Марина Макарова.

Она пояснила, что речь идет о сильных снегопадах, гололеде и грозах.

«Основными неудобствами для жителей столицы станут лужи и необходимость одеваться потеплее из-за дождей и ветров, однако именно у этих климатических явлений есть свои положительные стороны», — сказала синоптик.

По ее словам, осадки и ветер способствуют очищению атмосферы города от накопившихся за зиму пыли и выхлопов, что после длительного периода сухой погоды и схода снега весьма полезно для жителей.

До этого Макарова рассказала, что в начале новой рабочей недели москвичей ожидает теплая погода без осадков.

Между тем ведущий специалист Гидрометцентра Людмила Паршина сообщила, что первая весенняя гроза в этом году ожидается в Москве в конце апреля. Гроза невозможна, пока температура воздуха слишком низка, как сейчас в столичном регионе, уточнила эксперт.

