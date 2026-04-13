В России клещи активизировались на большей части страны

В России «атаки» клещей уже зафиксированы в 64 регионах, с начала года из-за укусов членистоногих в медицинские лаборатории обратились более 1,5 тыс. человек. Об этом пишет газета «Известия».

«Наибольшее количество обращений в апреле, по данным специалистов, зафиксировано на Урале. На втором месте — Москва, далее следуют Центральный и Приволжский федеральные округа. Наименьшие показатели отмечены на Дальнем Востоке, в Крыму и на Северном Кавказе», — говорится в материале.

При этом у некоторых из принесенных в лаборатории клещей обнаруживают различные заболевания, в том числе боррелиоз, анаплазмоз и эрлихиоз.

По словам биолога Дмитрия Сафонова, взрывной рост численности этих членистоногих в России произошел из-за снежной зимы и раннего потепления. В результате они проснулись на месяц раньше обычного.

Кроме того, из-за потепления климата клещи остаются активными почти весь теплый сезон — с марта по ноябрь. Раньше пик сезона был в 20-х числах мая и в конце лета, а в настоящее время риск быть укушенным существует постоянно, отметил эксперт.

Биолог уточнил, что за последние 10–15 лет клещей в России стало примерно в три раза больше. Также они начали осваивать регионы страны, где их никогда не было.

