Украинцы попросили отменить матч с россиянами на Кубке мира

Федерация водного поло Украины призвала отменить матч с россиянами на Кубке мира

Федерация водного поло Украины обратилась к Международной федерации плавания (World Aquatics) с просьбой отменить матч за седьмое место Кубка мира во втором дивизионе с российской командой. Об этом порталу «Чемпион» сообщил представитель Федерации водного поло Украины Александр Дядюра.

По его словам, украинская сторона просит отменить эту игру «по понятным причинам».

«Этот вопрос еще не решен. Он сейчас обсуждается с организаторами. Позиция нашей федерации: этого матча вообще не должно быть», — сказал Дядюра.

Он отметил, что необходимо дождаться ответа World Aquatics.

«Предварительно они говорили, что матча не будет. Когда это официально подтвердят, я смогу со стопроцентной уверенностью сказать, что поединка не будет», — добавил Дядюра.

Российские и украинские ватерполисты в понедельник, 13 апреля, должны будут побороться за седьмое место второго дивизиона Кубка мира в Мальте.

12 апреля в матчах за пятое-восьмое места турнира сборная РФ проиграла румынам со счетом 12:16, а команда Украины уступила австралийцам (15:21). Матч, запланированный на 13 апреля, начнется в 16:00.

На турнире сборная России одержала четыре победы. Три из них — на групповом этапе. В 1/8 финала россияне обыграли Бразилию со счетом 16:10.

Ранее на Украине призвали ФИФА не возвращать Россию.