Российские батутисты стали лучшими в Европе

Спортсмены из России выиграли чемпионат и первенство Европы по прыжкам на батуте
Первое место в неофициальном медальном зачете на чемпионате и первенстве Европы, который завершился 12 апреля, заняли российские прыгуны на батуте. Соревнования состоялись в португальском городе Портимао.

Спортсмены из РФ завоевали на этом турнире 13 золотых, семь серебряных и семь бронзовых наград. Второе место заняла команда Белоруссии (9-3-2), третье — атлеты из Великобритании (3-8-4). Россияне и белорусы выступали на этом турнире в нейтральном статусе.

Обладателями золотых медалей стали Анжела Бладцева (прыжки на батуте, взрослые), Федор Сорокин (прыжки на батуте, до 21 года), Глафира Зайко и Алексей Гурин (оба — прыжки на батуте, юниоры), Варвара Дорохова (акробатическая дорожка, юниоры), Алена Калашникова (двойной минитрамп, взрослые).

Россияне также выиграли золото в женских командных турнирах на акробатической дорожке среди взрослых и юниоров. Кроме того, спортсмены из РФ были лучшими в женском и мужском командных турнирах в двойном минитрампе среди взрослых и юниоров, а также в женском командном турнире по прыжкам на батуте среди юниоров.

Серебряные медали завоевали Диана Стрельникова и Ильдан Махиянов (прыжки на батуте, до 21 года, синхронные смешанные прыжки), Григорий Волков (прыжки на батуте, юниоры), мужская команда юниоров в прыжках на батуте, Ярослав Дущенко (двойной минитрамп, юниоры), Михаил Юрьев (двойной минитрамп, взрослые), женская и мужская взрослые команды по прыжкам на батуте.

Бронзовыми призерами стали София Аляева и Кирилл Козлов (оба — прыжки на батуте, взрослые), Лия Валиева (акробатическая дорожка, юниоры), Глеб Кузичкин с Григорием Волковым (синхронные прыжки на батуте, юниоры), Дарья Хованская и Тимофей Чигвинцев (оба — двойной минитрамп, юниоры), а также Тимофей Голубенко (двойной минитрамп, взрослые).

С 1 января 2024 года Международная федерация гимнастики (FIG) допускает российских и белорусских спортсменов к международным соревнованиям в нейтральном статусе.

В марте 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов после начала СВО. В декабре 2023 года организация рекомендовала допустить представителей России на Олимпиаду-2024 в Париже в нейтральном статусе. В итоге во Францию отправились 15 российских атлетов, им было запрещено использовать символику РФ, включая флаг и гимн.

19 сентября 2025 года глава МОК Кристи Ковентри сообщила, что организация оставит прежним подход к участию россиян в Олимпиаде.

Ранее российский гимнаст завоевал бронзу на брусьях на этапе Кубка мира в Каире.

 
