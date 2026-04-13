Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Пасхальное перемирие на Украине — 2026Война США и Израиля против ИранаВыборы в Венгрии -- 2026
Общество

Стало известно, какие товары чаще всего возят в Россию из Китая

Электроника, автозапчасти и бытовая техника вошли в топ-3 товаров из Китая
Кирилл Брага/РИА Новости

Электроника, автозапчасти и бытовая техника вошли в топ-3 товаров из Китая. К таким выводам пришли аналитики группы компаний «Деловые Линии», федеральной транспортно‑логистической компании «Байт Транзит» и международной логистической компании Shuttle Logistic.

Об этом они рассказали «Газете.Ru».

По данным руководителя направления ВЭД «Байт Транзит» Геннадия Миллера, в структуре перевозок компании из Китая лидируют электроника и комплектующие (смартфоны, планшеты, зарядные устройства, кабели), бытовая техника (от чайников и пылесосов до стиральных машин), автозапчасти и автоаксессуары. Отдельный блок спроса формируют онлайн-продавцы: по его оценке, такие грузы сейчас составляют около 35–40% грузопотока компании из Китая. Речь идет о мелкой электронике, одежде, товарах для дома, DIY и декоре.

«Для таких грузов характерны высокая частота отправлений небольшими партиями, требования к быстрой консолидации и индивидуальной упаковке под стандарты площадок, жесткие сроки доставки к распродажам, а также строгий контроль маркировки и IT-сопровождения», — отмечает Миллер.

Аналитика ГК «Деловые Линии» за 2025 год и первые месяцы 2026 года подтверждает высокий спрос на промышленную продукцию и запчасти. По итогам прошлого года в топ-10 категорий по числу перевозок вошли запчасти, промышленное оборудование, комплектующие, электрооборудование, электроника, чипы и микросхемы, лабораторное оборудование, а также краски и лаки.

Генеральный директор Shuttle Logistic Никита Казаринов подчеркивает, что в топе самых доставляемых товаров из Китая значительная доля приходится на различное оборудование для предприятий.

«В структуре грузов из Китая у нашей компании на первом месте по объему — аудио-, телеком и офисная техника — на долю этих категорий грузов приходится до 40% всех перевозок. Далее — одежда — порядка 20%, оборудование (станки и так далее) — до 20%. Остальное — игрушки, товары для дома и около 5% — грузовая техника», – отмечает Никита Казаринов.

По данным «Байт Транзита», за последние один-два года сильнее всего выросли поставки электроники (в том числе «умных» устройств), автозапчастей, товаров для маркетплейсов и оборудования для малого бизнеса: автозапчастей на 25–30%, потребительской электроники — примерно на 20%, промышленного оборудования — на 15%.

При этом просели объемы по части премиального текстиля и одежды, а также по отдельным видам промышленного оборудования на фоне перестройки цепочек поставок.

Ранее россиянам объяснили, как отличить настоящий ИИ в технике от маркетинговой уловки.

 
Теперь вы знаете
Нарушения пасхального перемирия, США грозят блокадой Ормуза, а «лады» массово отзовут. Главное за 12 апреля
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!