Стало известно, какие товары чаще всего возят в Россию из Китая

Электроника, автозапчасти и бытовая техника вошли в топ-3 товаров из Китая. К таким выводам пришли аналитики группы компаний «Деловые Линии», федеральной транспортно‑логистической компании «Байт Транзит» и международной логистической компании Shuttle Logistic.

Об этом они рассказали «Газете.Ru».

По данным руководителя направления ВЭД «Байт Транзит» Геннадия Миллера, в структуре перевозок компании из Китая лидируют электроника и комплектующие (смартфоны, планшеты, зарядные устройства, кабели), бытовая техника (от чайников и пылесосов до стиральных машин), автозапчасти и автоаксессуары. Отдельный блок спроса формируют онлайн-продавцы: по его оценке, такие грузы сейчас составляют около 35–40% грузопотока компании из Китая. Речь идет о мелкой электронике, одежде, товарах для дома, DIY и декоре.

«Для таких грузов характерны высокая частота отправлений небольшими партиями, требования к быстрой консолидации и индивидуальной упаковке под стандарты площадок, жесткие сроки доставки к распродажам, а также строгий контроль маркировки и IT-сопровождения», — отмечает Миллер.

Аналитика ГК «Деловые Линии» за 2025 год и первые месяцы 2026 года подтверждает высокий спрос на промышленную продукцию и запчасти. По итогам прошлого года в топ-10 категорий по числу перевозок вошли запчасти, промышленное оборудование, комплектующие, электрооборудование, электроника, чипы и микросхемы, лабораторное оборудование, а также краски и лаки.

Генеральный директор Shuttle Logistic Никита Казаринов подчеркивает, что в топе самых доставляемых товаров из Китая значительная доля приходится на различное оборудование для предприятий.

«В структуре грузов из Китая у нашей компании на первом месте по объему — аудио-, телеком и офисная техника — на долю этих категорий грузов приходится до 40% всех перевозок. Далее — одежда — порядка 20%, оборудование (станки и так далее) — до 20%. Остальное — игрушки, товары для дома и около 5% — грузовая техника», – отмечает Никита Казаринов.

По данным «Байт Транзита», за последние один-два года сильнее всего выросли поставки электроники (в том числе «умных» устройств), автозапчастей, товаров для маркетплейсов и оборудования для малого бизнеса: автозапчастей на 25–30%, потребительской электроники — примерно на 20%, промышленного оборудования — на 15%.

При этом просели объемы по части премиального текстиля и одежды, а также по отдельным видам промышленного оборудования на фоне перестройки цепочек поставок.

Ранее россиянам объяснили, как отличить настоящий ИИ в технике от маркетинговой уловки.