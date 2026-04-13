В США рассказали, какие суда в Ормузе не затронет морская блокада

CENTCOM: США не будут мешать проходу судов, следующих через Ормуз транзитом

Объединенное центральное командование ВС США (CENTCOM) сообщило в соцсети X, какие суда американские военные не будут останавливать при проходе через Ормузский пролив.

«Силы CENTCOM не будут препятствовать свободе судоходства судов, следующих транзитом через Ормузский пролив в [порты] и из портов за пределами Ирана», — отмечается в заявлении.

До этого американский президент заявил, что США начнут блокаду Ормузского пролива после срыва ключевых договоренностей с Ираном. Глава государства поручил американскому флоту отслеживать и задерживать суда в международных водах, если те платят Ирану пошлины, и заняться уничтожением мин в акватории.

Отдельно президент США отметил, что свободный проход через пролив не удалось обеспечить из-за позиции Тегерана. По его словам, иранская сторона ссылалась на угрозу мин, что он назвал «мировым вымогательством». Американский лидер утверждает, что флот США уже приведен в боевую готовность.

