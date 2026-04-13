Глава МИД Ирана обвинил США в отсутствии соглашения после переговоров в Пакистане

Глава МИД Арагчи: Иран и США не договорились в Исламабаде по вине Вашингтона

Иран и США не смогли подписать меморандум по итогам переговоров в Пакистане из-за позиции американской стороны, написал в соцсети X глава МИД Исламской Республики Аббас Арагчи.

«Когда до подписания исламабадского меморандума оставалось совсем немного, мы столкнулись с максимализмом, постоянным изменением условий и ригидностью [американских партнеров]», — сообщил глава МИД.

Он отметил, что Тегеран добросовестно вел переговоры и направил на встречу «представителей высочайшего за последние 47 лет уровня».

Переговоры между Ираном и США по поводу урегулирования на Ближнем Востоке прошли в Исламабаде 11 апреля при посредничестве премьера Пакистана Шахбаза Шарифа. Стороны провели три раунда переговоров, но не смогли достичь соглашения.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс сообщил, что Вашингтон передал Тегерану «окончательное и лучшее предложение», однако иранская сторона отказалась принять эти условия. В Тегеране, в свою очередь, заявили, что разногласия сохраняются, а контакты продолжатся на уровне экспертов.

Ранее президент США приказал блокировать Ормузский пролив.