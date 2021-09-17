Microsoft предложил отказаться от паролей на Windows-компьютерах

Компания Microsoft создала новый способ защиты данных на ПК с установленной операционной системой Windows. Компания на своей официальном сайте анонсировала функции разблокировки без пароля.

Чтобы не вводить пароль предлагается установить на смартфон приложение Microsoft Authenticator.

Пользователю нужно будет перейти в свою учетную запись Microsoft, войти в систему и выбрать дополнительные параметры безопасности. Нужно будет активировать опцию «Учетная запись без пароля».

После этого ПК автоматически разблокируется, но только если рядом будет находиться мобильное устройство владельца.

Ранее в России зафиксировали попытки хакерских атак более чем в 18 организациях — они совершаются через новую уязвимость в продуктах Microsoft Office. В список пострадавших вошли компании из научно-исследовательского, энергетического, промышленного секторов, сектора разработки медицинских технологий, а также телекоммуникации и IT.