Apple сняла с продажи три модели iPhone

Apple сняла с производства и продажи iPhone Xr, iPhone 12 Pro и 12 Pro Max. Модели пропали с официального сайта магазина Apple.

На сегодняшний день пользователь может приобрести все модели новой линейки iPhone 13, которая состоит из четырех смартфонов, iPhone 12 и его миниатюрную версию iPhone 12 mini, а также iPhone 11 и iPhone SE второго поколения.

В прошлом Apple уже снимала с продажи свои старые устройства, так, в прошлом году с витрин «яблочных» магазинов исчезли iPhone 11 Pro и 11 Pro Max, а в 2019 году Apple отказалась от iPhone XS и XS Max.

Ранее «Газета.Ru» провела онлайн-трансляцию последней презентации Apple, во время которой компания продемонстрировала свои новые гаджеты.