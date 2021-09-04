Дуров назвал контент Netflix и TikTok «липкой грязью»

Основатель социальной сети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павел Дуров заявил, что социальная сеть TikTok и компания Netflix, снимающая фильмы и сериалы забивают головы пользователей несуществующими проблемами, мешая решать настоящие. Он написал об этом в своем Telegram-канале.

«Разум — наш самый мощный инструмент. Нет ничего, на что он не был бы способен. <...> К сожалению, большинство людей предпочитают питать свой мозг не реальными фактами, благодаря которым можно изменить мир, а случайными сериалами Netflix или роликами TikTok», заявил Дуров.

По его словам, подсознание неспособно отличить вымысел от реальности, и поэтому люди, сами того не подозревая, ломают голову над проблемами, которых не существует.

«Чтобы быть творческими и продуктивными, мы должны сначала очистить с нашего разума липкую грязь нерелевантного контента, которым его ежедневно наводняют «рекомендательные алгоритмы», — призвал он.

Людям, которые хотят обрести творческую свободу, Дуров рекомендовал «сначала вернуть себе контроль над своим разумом».

Ранее Дуров раскритиковал Apple и Google за цензурирование информации и приложений на мобильных устройствах.