Новую функцию в популярной соцсети назвали «вторым OnlyFans»

Популярная соцсеть Twitter добавила новую функцию — Super Follows, с помощью которой авторы смогут размешать контент за подписку. Как сообщает Metro, нововведение назвали «вторым OnlyFans» из-за схожести формата.

С Super Follows пользователи смогут предложить аудиторию видеть часть публикаций только за ежемесячную подписку. В настоящее время функция доступна в приложении на iOS для некоторых пользователей из США и Канады.

В Twitter уточнили, что автор сможет установить цену подписки, а также то, что публиковать можно текст, видео и картинки. За контент попросят платить $2,99 (218 руб. по текущему курсу), $4,99 (364 руб.) или $9,99 (728 руб.) в месяц.

Компания добавила, что планирует сделать Super Follows доступной пользователям по всему миру в ближайшие недели. Функция будет доступна и в приложении для смартфонов с ОС Android.

OnlyFans стал популярен в сети, как сервис, где публикуют интимные снимки. Пользователи для получения контента должны оформить ежемесячную подписку. В эпидемию коронавируса бизнес OnlyFans расцвел именно из-за сексуальных фото и видео. К ноябрю 2020-го выручка OnlyFans за финансовый год составила $400 млн — на 540% больше, чем годом ранее.

В августе компания объявила, что с 1 октября на платформе нельзя будет размещать порнографический контент. Однако позже сервис сообщил, что договорился с платежными системами и банками, из-за чего материалы «откровенно сексуального характера» можно будет размещать и дальше.