Раскрыта дата начала производства автомобиля Apple

Американская компания Apple собирается начать производство своего первого автомобиля в 2024 году. Запланированная дата раскрыта в публикации DigiTimes со ссылкой на источники.

Знакомые с планами «яблочников» источники уточнили, что речь идет именно о массовом производстве электрокаров. По их словам, в настоящее время Apple ведет переговоры с корейскими и японскими автопроизводителями и поставщиками компонентов.

Инсайдеры уточнили, что компания уже провела встречи с LG Electronics, Toyota и SK Group. По мнению журналистов 9to5mac, это достаточно амбициозная дата, учитывая отсутствие у корпорации опыта в создании автомобилей. Тем не менее они не исключили, что Apple Car могут презентовать в 2024 году, но выпустить позже.

Ранее «Газета.Ru» писала, что Apple запатентовала несколько автомобильных технологий, которые могут появиться в их электрокаре. Один из патентов предполагает наличие системы, которая избавляет пассажиров от укачивания.

В начале 2021 года стало известно о заключении сделки между Apple и Hyundai о совместном производстве «яблочного» электрокара. Уже тогда указывались планы выпустить «бета-версию» автомобиля в 2022 году, а массовое производство — в 2024-ом.