На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Балицкий оценил значение перехода Варваровки под контроль ВС РФ

Балицкий назвал взятие Варваровки одним из этапов зачистки берега реки Гайчур
true
true
true
close
Станислав Красильников/РИА Новости

Российские военнослужащие взяли под контроль населенный пункт Варваровка в Запорожской области. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Евгений Балицкий.

«Гвардейцы группировки [российских войск] «Восток» прорвали оборону противника к востоку от реки Гайчур и освободили населенный пункт Варваровка», — говорится в заявлении.

По словам Балицкого, взятие Варваровки является одним из этапов зачистки восточного берега реки Гайчур от формирований Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Также губернатор рассказал, что подразделения группировки российских войск «Днепр» нанесли поражение личному составу и технике ВСУ в районе двух населенных пунктов в Запорожской области. Речь идет о Разумовке и Новоандреевке.

«Противник понес серьезные потери как в живой силе, так и в технике», — подчеркнул глава региона.

Он добавил, что в данный момент Вооруженные силы РФ продолжают продвигаться на всех фронтах.

8 декабря пресс-служба министерства обороны РФ заявила, что военнослужащие страны взяли под контроль населенный пункт Новоданиловка в Запорожской области. Боевую задачу выполнили подразделения группировки войск «Днепр».

Ранее военные ВС РФ авиабомбами практически уничтожили штурмовой полк ВСУ в Запорожской области.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Фитнес-трекер может повышать тревожность. Как использовать его осознанно и не навредить психике
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами