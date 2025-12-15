Российские военнослужащие взяли под контроль населенный пункт Варваровка в Запорожской области. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Евгений Балицкий.

«Гвардейцы группировки [российских войск] «Восток» прорвали оборону противника к востоку от реки Гайчур и освободили населенный пункт Варваровка», — говорится в заявлении.

По словам Балицкого, взятие Варваровки является одним из этапов зачистки восточного берега реки Гайчур от формирований Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Также губернатор рассказал, что подразделения группировки российских войск «Днепр» нанесли поражение личному составу и технике ВСУ в районе двух населенных пунктов в Запорожской области. Речь идет о Разумовке и Новоандреевке.

«Противник понес серьезные потери как в живой силе, так и в технике», — подчеркнул глава региона.

Он добавил, что в данный момент Вооруженные силы РФ продолжают продвигаться на всех фронтах.

8 декабря пресс-служба министерства обороны РФ заявила, что военнослужащие страны взяли под контроль населенный пункт Новоданиловка в Запорожской области. Боевую задачу выполнили подразделения группировки войск «Днепр».

Ранее военные ВС РФ авиабомбами практически уничтожили штурмовой полк ВСУ в Запорожской области.