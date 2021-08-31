У россиян крадут деньги под видом выплат для школьников

Специалисты «Лаборатории Касперского» зафиксировали всплеск онлайн-мошенничества на тему выплат для школьников в преддверии нового учебного года. Как сообщается на сайте компании, россияне массово становятся жертвами злоумышленников, эксплуатирующих тему денежных компенсаций.

Мошенники под видом крупных магазинов предлагают пройти опрос, а затем пользователю предлагают щедрое денежное вознаграждение, но для его получения якобы нужно оплатить комиссию примерно в 300 рублей. В некоторых случаях похожую сумму требуют оплатить для конвертации приза из долларов в рубли.

«Это и есть те деньги, которые в итоге достаются злоумышленникам, жертва же не получает ничего. Если пользователь вводит данные карты для совершения перевода, то рискует и их сохранностью», — добавила старший контент-аналитик «Лаборатории Касперского» Татьяна Щербакова. Пользователей также вовлекают в распространение фейков — требуют поделиться ссылкой на акцию в соцсетях или отправить ее в чаты мессенджера.

Ранее эксперт в области информационной безопасности Александр Власов в интервью «Газете.Ru» рассказал, что способы кражи денег через липовые розыгрыши денежных призов работают благодаря слепой вере россиян в возможность обогатиться.