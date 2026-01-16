Размер шрифта
В Свердловской области осудили отца, который случайно погубил маленького сына

На Урале вынесли приговор мужчине, чей двухмесячный сын задохнулся во сне
Shutterstock

Молодой отец погубил своего двухмесячного сына во сне и поплатился, сообщили в объединенной пресс-службе судов Свердловской области.

Несчастный случай произошел в Шалинском районе. В июле прошлого года Александр В. уложил сына на подушку, покормил его и заснул рядом. Оставшийся без присмотра ребенок опрокинулся и упал на постель лицом, перекрыв дыхательные пути.

Когда мужчина проснулся и осознал свою ошибку, было уже слишком поздно. Александр стал фигурантом дела по ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).

На суде он полностью признал вину, не став спорить с обвинением. Мать погибшего ребенка просила простить мужчину, у которого на иждивении находятся двое других малышей.

Однако суд приговорил Александра к шести месяцам исправительных работ с удержанием 5% зарплаты.

«Примирение с потерпевшей в данном случае, не устраняет вред, нанесенный основному объекту преступления – погибшему ребенку», — подчеркнул судья.

Ранее американка с шизофренией 44 часа укачивала трехлетнего сына, пока тот не умер. 

