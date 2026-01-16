Размер шрифта
Президент Чехии заявил о готовности Украины к болезненным уступкам ради мира

Президент Чехии Павел сообщил, что Киев готов к болезненным уступкам ради мира
Tomas Tkacik/Keystone Press Agency

Киеву нужно пойти на серьезные уступки для урегулирования конфликта. Об этом заявил президент Чехии Петр Павел в ходе пресс-конференции с украинским лидером Владимиром Зеленским, передает издание «Страна.ua».

По его словам, Украина сделала очень много для того, чтобы предложенное решение было приемлемым.

«Я считаю, что там есть несколько болезненных уступок, которые Украина должна сделать и готова это сделать при условии, что это приведет к миру», — подчеркнул Павел.

При этом президент Чехии не уточнил, что это за уступки.

Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры по заключению потенциального мирного соглашения между Россией и Украиной замедлились из-за позиции Киева, а не Москвы. В Кремле поддержали такую оценку ситуации из Вашингтона и выразили готовность к любому диалогу. Будут ли Соединенные Штаты оказывать давление на Украину для урегулирования конфликта — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в США заявили о дипломатическом тупике Европы в вопросе урегулирования на Украине.

