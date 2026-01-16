Ветеран «Спартак» заявил, что команда не поднимется выше шестого места в РПЛ

Бывший футболист московского «Спартака» Валерий Гладилин заявил в разговоре с корреспондентом «Газеты.Ru», что команда не поднимется выше шестого места в Российской премьер-лиге.

«Почему «Спартак» не приобрел ни одного футболиста зимой? Еще достаточно времени, в команду пришел новый тренер. Какие позиции нужно укреплять команде перед весенней частью чемпионата? Думаю, ничего укреплять не надо, сезон надо укреплять. Выше шестого места «Спартак» не поднимется. Какой смысл что-то укреплять?» — сказал Гладилин.

5 января «Спартак» объявил о назначении на пост главного тренера команды испанца Хуана Карседо, уже работавшего в 2012 году в клубе в качестве помощника Унаи Эмери, а в последнее время возглавлявшего кипрский «Пафос». Контракт 52-летнего специалиста со «Спартаком» заключен на срок до лета 2028 года.

11 ноября 2025 года «Спартак» расторг соглашение с тренером Деяном Станковичем по обоюдному согласию сторон. Сербский наставник руководил московским клубом с начала сезона 2024 года. За это время команда провела 64 официальных матча, из которых выиграла 37, свела к ничьей 10 и потерпела 17 поражений.

