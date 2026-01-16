Размер шрифта
В Петербурге школьник, сравнивший зарплату педагога со своим половым органом,извинился

78.ru: в Петербурге мальчик, оскорбивший учительницу, извинился перед ней
РИА Новости

Школьник из Петербурга, который оскорбил учительницу во время занятий, попросил у нее прощения. Об этом сообщает 78.ru.

По версии шестиклассника, его словам предшествовал разговор с педагогом. Он спросил у женщины, почему получил низкий балл, но та якобы сказала, что его это не должно волновать.

После второй попытки узнать желаемое, учительница якобы проявила агрессию. После этого он не сдержался и высказал свое мнение о ее зарплате.

«Я не хотел. Я на самом деле такое не думаю. Просто меня очень легко довести. Учитель-то тоже у нас с характером. Она может чисто по настроению двойку поставить», – рассказал школьник.

Как рассказал отец ребенка, его сыну посоветовали перейти на домашнее обучение. Во время индивидуальных занятий он якобы лучше концентрируется.

Извинения последовали после фразы мальчика, которую он произнес в адрес учительницы. Шестиклассник сравнил ее зарплату со своим половым органом и заявил, что педагог ничего не добилась.

Ранее учителя сажали ребенка с аутизмом в деревянный ящик во время уроков.

