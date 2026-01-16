Размер шрифта
Мать оставила маленького сына одного на 10 минут и лишилась $2600

В Англии ребенок испортил краской мебель стоимостью $2600, оставшись один
Соцсети

Британка оставила маленького сына одного на 10 минут и лишилась $2600, пишет The Sun.

Как рассказала 20-летняя Лили Ренч, мать двоих детей, она оставила старшего сына Джей-Джея Райана смотреть мультфильм, пока укладывала семимесячного малыша. По ее словам, отсутствие длилось не более десяти минут.

Накануне Лили завершила ремонт в гостиной и оставила сумку с краской и инструментами. Пока мать была наверху, сын открыл банку с белой краской и начал размазывать ее по полу и кожаным диванам.

Вернувшись, женщина обнаружила следы ладоней, покрывающие мебель и пол, а сам ребенок спокойно сидел рядом и рассматривал результат своего «творчества». Новые кожаные диваны, купленные всего неделю назад, обошлись семье в $2600.

По словам Лили, она не стала ругать сына, так как считает, что в его возрасте он еще не способен полностью осознавать последствия своих действий.

Женщина призналась, что уже через несколько минут начала воспринимать ситуацию с юмором.

«Удивительно, сколько всего он успел сделать всего за десять минут», — добавила британка.

Ранее в Китае ребенок разбил свадебную корону из двух килограммов золота в китайском музее.

