Зеленский подтвердил разногласия с США по мирному урегулированию

Зеленский: в ряде вопросов Украина и США на переговорах не на одной стороне
Al Drago/Reuters

Украинский президент Владимир Зеленский признал наличие расхождений во взглядах по ряду вопросов в ходе переговоров с Соединенными Штатами. Об этом сообщает издание «Страна.ua» со ссылкой на заявление самого Зеленского.

«Я думаю, мы очень хорошо работали с американской стороной. Мы просто находимся в некоторых вопросах не на одной стороне», — отметил украинский лидер.

По его словам, Украина занимает активную позицию в переговорном процессе, а он лично, как утверждает Зеленский, отстаивает интересы страны.

Накануне президент США Дональд Трамп высказал мнение, что прогресс в мирных переговорах между Россией и Украиной тормозится из-за позиции Киева, а не Москвы. Журналисты поинтересовались у американского лидера, из-за чего усилия США пока не позволили урегулировать украинский конфликт. Он ответил, что из-за Владимира Зеленского. В Кремле отреагировали на эту оценку, выразив согласие и подтвердив готовность к любому формату диалога. Будут ли Соединенные Штаты оказывать давление на Украину для урегулирования конфликта — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Зеленский разрешил Европе вести переговоры с Россией.

