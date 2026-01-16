Британия нашла способ ускорить поставки вооружений Украине

В 2026 году Великобритания намерена запустить в Киеве специализированный бизнес-хаб, призванный стимулировать экспорт британских оборонных технологий и продукции на территорию Украины. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Министр обороны Соединенного Королевства Джон Хили подчеркнул, что данный центр будет способствовать укреплению позиций британских оборонных предприятий в деле поддержки обороноспособности Украины и углублению сотрудничества между оборонными секторами обеих стран.

Основной задачей хаба станет упрощение и ускорение поставок военной техники, включая системы противовоздушной обороны (ПВО) и беспилотные летательные аппараты (БПЛА).

До этого The Guardian писала, что Великобритания рассматривает возможность применения всего спектра неядерного вооружения на территории Украины, включая «истребители и пехоту». Издание сообщает, что британские вооруженные силы готовы принять участие в военных действиях или миротворческих операциях на территории Украины после завершения конфликта, а также в других регионах мира совместно с союзниками.

Ранее Британия собралась «изымать» российскую нефть для финансирования Украины.